広島は１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）に０―２の完封負けを喫して３連敗。ＤｅＮＡには昨季から８連敗となった。本拠地はむなしさに包まれた。相手を上回る８安打を放ちながら本塁が遠く、最後までゼロ行進。１２球団の開幕投手で唯一勝利のない床田は今季最長の８回を投げて２失点の好投だったが、打線が援護できなかった。打率１割台に低迷する助っ人・ファビアンに代わり、ベテラン・秋山を起用。捕手も持丸が４年ぶりに先