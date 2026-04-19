今週は、全国的に雨のタイミングが2回あります。1回目は21日(火)で「強雨」のち「黄砂」に注意が必要です。2回目は23日(木)〜24日(金)で、全国的に雨となり西日本〜東日本の太平洋側を中心に大雨のおそれがあります。大きな地震があった長野県では地盤が緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。21日(火)は「強雨」のち「黄砂」に注意週明け20日(月)夜〜21日(火)にかけて、本州付近を寒冷前線が通過する見