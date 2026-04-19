西日本は雲が広がりやすく、九州や四国は午前中からところどころで雨が降るでしょう。夕方以降は、中国地方や近畿でも雨の降る所がありそうです。東日本や北日本は晴れ間がありますが、夜は東海でも雨の降りだすところがある見込みです。気温です。朝の気温は北日本を中心にけさより低く、札幌で6℃など、この時季らしい冷え込みになりそうです。東日本や西日本は、東京で14℃など、平年より高めとなるでしょう。日中の気温は広い