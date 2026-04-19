4月19日、にっしんでんきアリーナ京都で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第33節が行われ、シーホース三河が京都ハンナリーズと対戦した。 前半は一進一退の攻防が続く。第1クォーターを23－24で終え、第2クォーターも互いに点を取り合う展開に。三河はダバンテ・ガードナーらが奮闘するも、45－46と1点ビハイ