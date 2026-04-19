「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）中日・根尾がまた被弾した。５−６の七回に４番手で登板。先頭の阪神・佐藤輝を１ボール２ストライクと追い込んだが、４球目の真っすぐを完璧にとらえられ、バックスクリーンへ運ばれた。根尾はマウンドで両膝に手を着いて打球の行方を見つめ、悔しがった。根尾は前回１７日の阪神戦も１−１の七回に登板して森下に決勝ソロを被弾。今季初黒星を喫してた。根尾は佐藤輝に被弾した後