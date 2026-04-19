三重・伊勢市の赤福は、季節限定商品『赤福水ようかん』を、18日より直営店で販売開始した。【写真】『赤福水ようかん』箱を開けて、皿に取り分けていただく様子『赤福水ようかん』は、北海道産小豆のこし餡を用い、すっきりとした甘さとなめらかな口あたりに仕立てた、一枚流しの涼菓。折箱に流し込んだ水ようかんを、家庭で好みの大きさに切り分けて楽しめる。■商品名『赤福水ようかん』価格：1200円（税込）内容量：320g賞