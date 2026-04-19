7人組アイドルグループSWEET STEADYが19日、横浜・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50thAnniversary Fest2026」に出演し、新曲「SWEET STEP」など3曲をパフォーマンスした。SWEET STEADYは8月に、同アリーナでワンマンライブを予定しており、庄司なぎさは「ここに来ている皆さんとまた会いたいので、ぜひ来てください」と呼びかけた。