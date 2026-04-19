将棋の香川愛生（まなお）女流四段（32）が19日、都内でファースト・トレカの発売記念イベントで、周囲の反響を明かした。香川は赤色の着物姿でイベントに登場。トレカは前日18日発売で「あまり実感持てなかった」としつつも「すてきなものが出来上がったことに感動。自分のことじゃない感じ。うれしい気持ちでいっぱい。趣味でコスプレの撮影はあったけど、こういう規模は初めて」と喜びの声を上げた。反響についても明かした。フ