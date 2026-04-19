4月17日（日本時間18日）は、MLB所属の日本人野手にとって忘れられない一日となったようだ。まず、大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャースの）の登場だ。敵地・クアーズフィールドでおこなわれたコロラド・ロッキーズとのシリーズ初戦の1回、ライト横を破る先頭打者二塁打を放ち、自身の連続出塁記録を49試合に伸ばした（翌日には50試合に伸ばしている）。5打数2安打とマルチヒットを記録し、試合も7−1で勝利。ド軍の4連勝に貢献