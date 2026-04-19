ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）に出演しているSixTONESの京本大我が、“ハマり役” だと話題になっている。このタイトルは、「どんなに難しいことでも、何度も挑戦すれば、必ず、成功する」という韓国のことわざが由来。志尊淳演じる主人公ミンスクは、韓国有数の財閥の養子となって後継者に指名されるが、養父が急死。養母や養兄に裏切られ、社長の座を追われ、日本へとやってくる。傷心のミンスク