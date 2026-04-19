◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節Ｇ大阪２―２（ＰＫ５―３）岡山（１９日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪がホームで岡山にＰＫ戦の末に破り、リーグ２戦ぶり勝利を挙げた。岡山は４連敗（ＰＫ負け含む）となった。アジアチャンピオンズリーグ２準決勝第２戦（１５日・タイ）でバンコク・ユナイテッドを破り、決勝に駒を進めたＧ大阪はホームに戻り、前節まで３連敗中の岡山を迎えた。試合はいきなり動く。前半