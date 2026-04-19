４月１７日付のスポーツ報知終面で皐月賞の予想を披露した櫻坂４６の武元唯衣が、見事に的中した。「武元唯衣の私に推させて♥」のＧ１コラム内で、中山競馬場で行われた昨年のホープフルＳを制したロブチェンを「この舞台の重賞勝ちが、今回はすごくポイントになる気がして」と本命に指名。鞍上の桜花賞を勝った松山弘平騎手についても「クラシック２連勝ってパターンも全然あると思います」と言い切った。４番人気の