女優の田中みな実が、パーソナリティーをつとめる４日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンｐｒｅｓｅｎｔｓ田中みな実あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。知人との食事での“おごるおごられる論争”について私見を語った。コラムニストでラジオパーソナリティーのジェーン・スーがゲストで登場し、食事などでの会計についてトーク。田中は「私は基本的に払った方が楽。いろいろと。後からのお礼とかの方が大変」と話