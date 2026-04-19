◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節水戸２―０柏（１９日・Ｋｓスタ）水戸はホームで柏に２―０で勝利し、Ｊ１の公式戦で初の３連勝を飾った。＊＊＊＊ＦＷ多田圭佑が２得点に絡む活躍で、常磐線対決の勝利へ導いた。相手のＭＦ久保藤次郎が前半３３分に退場したことで数的優位になると、後半１５分、ＤＦ大森渚生の左クロスからＭＦ真瀬拓海がつないだ球をシュート。「チームの約束事として、自分がキー