ロサンゼルスでレイカーズ戦を観戦米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手の最新姿がキャッチされた。NBAレイカーズ戦を観戦。ファンの間に反響が広がった。ベッツは4日（日本時間5日）のナショナルズ戦の初回に右脇腹を痛め、翌日に負傷者リスト（IL）入りが発表された。18日（日本時間19日）に現れたのは、ロサンゼルスでのレイカーズ戦。レイカーズがインスタグラムで「ムーーーキーが会場に登場」として写真を