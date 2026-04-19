◆ファーム・リーグ東地区ヤクルト４―３ロッテ（１９日・戸田）ファームで調整中の青柳晃洋投手が１９日のファーム・リーグロッテ戦（戸田）で初先発を果たし、５回を投げて被安打１、４三振、無失点と好投した。ファームでは３試合目の登板となったが、オープン戦を通しても先発は初めて。両サイド、高低をうまく使う投球で２回に３者連続三振を奪うなど４奪三振。無四球と制球も安定し「いいピッチングができたかなと思っ