元TBSのフリーアナウンサー・小倉弘子(51)が14日、自身のインスタグラムを更新し、結婚記念日を迎えたことを報告した。「4月14日結婚記念日でした」とコメントし、夫で元Jリーガーのスポーツキャスター・水内猛氏(53)との2ショットを掲載した。 【写真】お互い50代でも2ショでお祝い＆トレーニング 「本日より22年目突入」と丸21年が経過したことも報告。「お互いメンテナン