モデル・SHIHO（49）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。身長が伸びた長女・サランちゃん（14）と肩を並べるほほ笑ましい姿を公開した。【動画】「肩が少し似ているね」14歳長女・サランちゃんと背比べをする秋山成勲秋山は、動画でサランちゃんの姿に「背が…」と驚いた様子を見せ、鏡を前に並び背比べを始める。2人が並ぶと「肩が少し似ているね」と話し、身長175センチあるという秋山とほ