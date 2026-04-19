大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが19日、都内で行われたミャクミャク1st グラビア写真集『I myaku you.』発売記念イベントに登場。出待ちのファンが出るなどファンから熱烈な歓迎を受け、大阪・関西万博の開幕から1年、閉幕から半年が経っても人気は衰えていない。【写真】意外と貴重？ミャクミャクのサインこの日のイベントは3部制で、抽選で当たった約90人がミャクミャクと対面。ミャクミャクは話こそしなか