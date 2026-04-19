尼崎JR脱線事故から21年となるのを前に開かれたチャリティーコンサート＝19日午後、兵庫県伊丹市乗客ら107人が死亡した2005年の尼崎JR脱線事故から25日で21年となるのを前に、兵庫県伊丹市で19日、チャリティーコンサートが開かれた。出演者は犠牲者の追悼と、事故がない世界へ願いを込めて曲を披露した。コンサートは観客を含め約60人が参加。障害者らでつくるバンドなどが演奏し、最後には追悼のために作曲された「せせらぎ