梅宮アンナ（53）と出会って10日で再婚したアートディレクター・世継恭規さんが「こんなに散らかってなかった」と、夫婦で暮らす高級レジデンスの自宅で不満を口にする場面があった。【映像】「こんなに散らかってなかった」梅宮アンナが夫と暮らす高級レジデンスABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になっ