犬がごはん食べたいと言っているサイン 1.飼い主のことをジッと見つめる 犬が飼い主のことをジッと見つめるのは、ごはん食べたいと言っているサインです。 日々、無言の圧力と闘っている飼い主もいらっしゃるのではないでしょうか。私もそのひとりです。 飼い主が席を立ったとき、犬がバッ！と起き上がり、飼い主をジッと見つめることがあります。「ごはん！？」と期待し、反応してしまったのです。 飼い主が