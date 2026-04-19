エティハド航空は、アブダビ〜ダッカ線を6月26日に開設する。アブダビ発が月・水・金・土曜、ダッカ発が火・木・土・日曜の週4往復を、10月24日まで季節運航する。機材はビジネスクラス28席、エコノミークラス374席の計302席を配置した、ボーイング777型機を使用する。所要時間はアブダビ発が4時間50分、ダッカ発が5時間5分南アジアの貿易や貨物輸送の連携を強化し、アラブ首長国連邦（UAE）とバングラデシュ間の旅行や物流の堅調