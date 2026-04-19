個のスター性よりも、組織力と接戦での勝負強さを武器に、南アフリカはアフリカ予選を勝ち上がってきた。本大会の出場国が「48」に拡大された恩恵で、アフリカの枠も「9.5」になったが、南アフリカのグループには格上とも言えるタレント軍団のナイジェリアが入った。そのナイジェリアとはホームもアウェーも１−１の引き分けで、成長著しいベナンに２連勝を飾ったこともあり、本大会へのストレートインを決めた。チームの