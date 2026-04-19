バットを高く構える独特のスタンスから長打を連発する村上(C)Getty Images明らかな“弱点”も共存する村上宗隆（ホワイトソックス）の打棒は、米球界にあって「価値がある」と認知され始めている。【動画】軽く振ってこの打球は規格外！村上宗隆の2戦連発7号アーチをチェック現地時間4月18日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に2試合連発となる7号ソロを放っ