19日、石川県かほく市の、のと里山海道で、50代の男性が運転する軽乗用車が逆走し、対向車に衝突して、2人がケガをしました。19日午前8時前、のと里山海道の金沢から輪島方向に向かう下り線で、軽乗用車がかほく市高松の高松インターチェンジ付近を逆走し、対向してきた乗用車に衝突しました。この事故で、対向してきた乗用車に乗っていた30代の女性と、逆走した軽乗用車を運転していた50代の男性がケガをして、病院に搬送されまし