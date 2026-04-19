歌手やタレントとして活動するあのさんは4月18日、自身のInstagramを更新。18日開催の「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」での写真を披露しました。【写真】あの、粗品＆ケロロ軍曹との3ショット粗品＆ケロロ軍曹とのスリーショットあのさんは「昨日一昨日と生放送続きでしたが今日はランウェイでした。ここ最近毎日のように良いことでバズりまくっててアリガトウ 明日はツアー福岡」とつづり、9枚の写真と3本の動画を投稿