双子座・女性の運勢 「何だかちょっと引っかかる…」が自分の内に起こりやすい今週です。現在の双子座、かなり自分自身の挑戦に対し真摯に向き合えている状況かもしれません。いまは双子座に前向きな刺激を与える人間関係が生まれやすく（必ずしもそばにいない人でもいい）、そこからおおいにエネルギーをもらい、支えられているのでしょう。が、もしここまで根詰めてきたのなら「本当にこれでいいのか」と思うのかも（主に