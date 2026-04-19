蟹座・女性の運勢 新たな対人関係が開けてくる今週です。それ自体は蟹座にとって楽しいものですが、ただその相手とは仕事などを中心にした物ごとへの価値観が少々異なるよう。いまの蟹座は克己心旺盛で、積極的に自分を変え、成長させていこうと考えているでしょう。実際それを促すような機会にも恵まれ、「自分のなかに新たな自分を発見しているところ」。そんなタイミングにいるのかな。ただ、いま出会う相手は「よくそんなに頑