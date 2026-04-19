獅子座・女性の運勢 社会面での展開が、獅子座の日常に波風を立てそうな今週です。現在、強い挑戦意欲のもと、自分なりの目標にまっすぐ向き合っていそうな獅子座。直感力、行動力共に優れており、「これだ！」と思ったことには飛び込んでいけそうです。また、それを力強く支えてくれるのが、パートナーや親友など大事な人の存在なのでしょう。が、ここで起こる展開はその絆に割って入る種類のものなのかも。社会面と