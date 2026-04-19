乙女座・女性の運勢 自分自身のなかで強いブレーキがかかりそうなタイミングです。それによって迷いが出て、場合によってはちょっと調子を崩すことも。いまの乙女座は強い挑戦意欲があり、社会面を中心として自分自身を大きく変え、新しい力を引き出そうとしているはずです。実際、それはうまく機能し、新たな自分の発見にも強い手ごたえを感じているでしょう。でも…まあ簡単に言うと、少しいきなり根詰めすぎた面があるの