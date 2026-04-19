天秤座・女性の運勢 現在、新しい自分を引き出したいという強い欲求のもと、思いきった挑戦を日常のなかで繰り広げていそうな天秤座。そこにはパートナーや親友など大事な相手からの大きなサポートや刺激があり、早くも十分な手ごたえを感じているところでしょう。ただ今週は、その勢いに対し、いくばくの迷いが生じやすいときです。きっかけは家族などの周囲の人の状況や、天秤座自身のコンディションの問題か