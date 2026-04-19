蠍座・女性の運勢 パートナーとの考え方、価値観の違いがかなり明確になる時期かもしれません。蠍座は仕事の状況も含め、いまの自分には「大きな変化が必要だ」と感じていそう。その勘は正しく、いま実際に何かに挑戦しているのなら、その経験からは大きな手ごたえも得られているのでしょう。ただ蠍座の大事な人は同じ状況に対しても違う見方をしているのでは。蠍座の意欲に理解を示さず、「それよりもっとこうしよう