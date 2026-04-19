射手座・女性の運勢 仕事方面で新展開がありえる今週。現在、自分自身に新たな目標、課題を持ち、それに向かって大きな挑戦を繰り広げている、威勢のいい状態の射手座です。よき理解者の存在や刺激を与えてくれる環境があるようですが、今後はまた次第に忙しくなってきて、やや気が散り始める予感がします。射手座自身もそうですが、その理解者はこの状況にいっそうストレスを感じるのでしょう。板挟みになることもあるため、射手