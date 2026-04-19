山羊座・女性の運勢 「ちょっと自分って頑張りすぎなのだろうか」。ふとこんな気持ちが上がってきそうなときです。現在、今後の自分には変化が必要だと悟り、積極的に日常のなかで挑戦している山羊座でしょう。それは実にうまくいき、実際の行動のなかで確実な手ごたえも掴んでいそうです。が、今週はちょっと疲れも出てくるのか、「やってられない！」という気分になるのかも。「もっと好きにやりたい！」と感じ始めたらそれはス