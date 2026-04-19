魚座・女性の運勢 現在ストイックに、自分を成長させるべく努力を重ねている魚座です。それは順調に成果を出し、「この方向でやっていけそう！」という手ごたえにもなってきているでしょう。優れた直感とセンスをもって直進中ですが、今週からは周囲からやや茶々が入りそう。いまは新展開が起こりやすいときで、出会いも増えてくるでしょう。でも、新たに現れる誰かは「そんなに頑張る必要ある？」（たとえば）と言うのかも。相性