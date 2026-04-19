牡羊座・女性の運勢 牡羊座に「現実の壁」が大きく立ちはだかるような今週です。現在、高い行動力と鋭い直感に恵まれ、「思いきってやってみよう！」と思えるときでしょう。が、ここで新たに起こるのは…たとえば仕事のスケジュールの問題や金銭的な問題など、「意欲だけではどうにもならない」という種類の何かなのでは。もちろん牡羊座自身もそれで躊躇したくはありません。けれどそれ以上に、もしいま誰かと協力し合って