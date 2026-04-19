牡牛座・女性の運勢 非常に忙しく、大きく躍進できる社会運が続きます。いまは牡牛座の新しい一面を開花させるような内容がやってきやすく正直、負担は大きいでしょう。ただ、取り組んでいるなかで確実な手ごたえがあるのもたしかで、「こんなこともやれるんだ！」と自分に対し新しい発見をすることもしばしばでは。ただ、今週はその仕事の状況に対し強い反発心を覚える展開があるのかも。「えっ、それはちょっと無理！」とリアル