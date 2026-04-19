◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月19日甲子園）阪神・佐藤輝が、バックスクリーンに超速の一発を突き刺した。1点リードの7回。中日・根尾の低め直球を捉えると、ライナー性の打球はそのままオーバーフェンス。バックスクリーンには、打球速度180キロと衝撃の数字が踊った。佐藤輝は初回に本塁打まであと一歩の三塁打を放っていた。迎えた4打席目に「打ち直し」の一発を決めてみせた。