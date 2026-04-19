【フェニックス（米アリゾナ州）＝平沢祐】米大リーグは１８日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロッキーズ戦の九回に右前打を放ち、昨季からの連続試合出塁を５０に伸ばした。チームは３―４で敗れた。ホワイトソックスの村上はアスレチックス戦で２試合連続本塁打となる７号ソロを放ったが、チームは６―７で敗戦。ブルージェイズの岡本はダイヤモンドバックス戦で４試合ぶり安打をマーク。試合は２―６で敗れた。大谷、９回