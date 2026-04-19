「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）好スタートからハナを奪った１番人気のロブチェンが、鮮やかな逃げ切り勝ち。昨年のホープフルＳに続くＧ１・２勝目を飾った。勝ち時計は１分５６秒５（良）で、コースレコードを更新した。表彰式にプレゼンターとして登場したのは俳優の三浦翔平。ブラウン系のスーツ姿で、桜花賞に続く２週連続Ｇ１制覇を決めた松山に花束などを贈呈した。ターフに映えるイケメンぶりにＳＮＳなどでは「三