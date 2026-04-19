季節の変わり目になると調子を崩す人が増える。身体にはどんな変化が起きているのか。精神科医・産業医の奥田弘美さんは「自律神経系への負担に加え、社会的役割の変化があると過緊張になってしまう。特に3月〜4月は要注意だ」という――。（第1回）※本稿は、奥田弘美『それ、すべて過緊張です。』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ooyoo「3月〜4月」は要注意（※写真はイメージです） - 写真＝i