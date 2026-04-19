ＭＬＢネットワークで解説を務める元メジャーリーガーのハロルド・レイノルズ氏（６５）が番組内で「球界で最も才能がある選手」にパドレスのフェルナンド・タティス内野手（２７）を挙げ、波紋が広がっている。マリナーズ時代の１９８７年から２年連続でオールスター戦に出場している同氏はタティスについて「彼は球界全体で最も才能のある選手だ。最高の才能の持ち主だ」と絶賛。内外野守れるタティスとドジャース・大谷翔平