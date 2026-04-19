メッツは１８日（日本時間１９日）の敵地カブス戦に２―４で敗れ、２００４年以来２２年ぶりの１０連敗を喫した。選手の総年俸額が３億５２２０万ドル（約５６０億円）でメジャートップのスター軍団は７勝１４敗でナ・リーグ西地区最下位とまさに泥沼だ。試合後、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者は自身のＸに「ＭＬＢの歴史上、１０連敗以上を記録しプレーオフに進出したチームは四つある。最後には２０２５