【モデルプレス＝2026/04/19】東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメントが4月19日、公式サイトを更新。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が開催した公演での出来事を受け、謝罪した。【写真】ミセス大森が明かした異例のライブ構想◆国立競技場の運営会社が謝罪4月18・19日、MUFGスタジアムにてスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュー