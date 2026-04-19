◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックの１冠目に１８頭が出走し、武豊騎手と初コンビの１５番人気のロードフィレール（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は１７着だった。武豊騎手は同レース歴代単独２位の３０回目の騎乗（１位は横山典弘騎手の３１回）。これまで１９９３年ナリタタイシン、２０００年エアシャカール、０５年のディープインパクトで勝っている。なお、同