サッカー日本代表ＦＷの町野修斗（ボルシアＭＧ）が１９日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。あくまで日本食にこだわる食生活を明かした。ドイツ・デュッセルドルフで番組の取材に応じた町野は「こっちでも和食しか食べないです。家でも日本食だし、外食も日本食。米を愛してます」と言い切ると、日本料理店で総額１万７０００円分の親子丼など日本食８品を注文。毎日１・５合