◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・甲子園）阪神・近本光司が勝ち越し打を放った。５―５で迎えた６回２死三塁、斎藤のシュートを捉え、右前へはじき返した。近本に今季初の勝利打点が付けば、球団最長記録を更新する中日戦開幕６連勝となる。