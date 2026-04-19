4月5日、焼津市で行われた大学対抗ペアマラソン。箱根駅伝でおなじみの強豪校がひしめく中、見事優勝に輝いたのは山梨学院大学でした。このほど、山梨学院大に届いたのは・・・副賞のおよそ20キロのミナミマグロ！これは、大会の特別協賛社の「いちまるグループ」から贈られたものです。この日の夕食で、静岡から届いたマグロを使った料理がテーブルにずらりと並び、選手たちがおいしそうにほおばっていました。（キピ