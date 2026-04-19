「日本ハム３−１５西武」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが今季最多１５失点で大敗。今季初の３カード連続負け越しとなった。八回には３失策２野選１暴投と守備が崩壊し、悪夢の８失点。試合後、新庄監督は「疲れも溜まってくるころだし、明日は選手たちにゆっくり休んでもらって、次のカードやり返します」と、広報を通じてコメントした。先発の有原は６回７安打５失点で３敗目。三回に桑原の左前適時打で先制を